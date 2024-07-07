اقتحامات متواصلة بالضفة وعدد المعتقلين يتجاوز 9550 منذ 7 أكتوبر

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مدنا وبلدات عدة في شمال الضفة الغربية المحتلة وجنوبها واعتقلت ما لا يقل عن 20 فلسطينيا، ليبلغ إجمالي عدد المعتقلين أكثر من 9550 منذ تصعيد الاقتحامات الإسرائيلية بالتزامن مع بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت سلواد ونفذت عمليات دهم وتفتيش واسعة طالت عددا كبيرا من منازل المواطنين، تخلّلها تحطيم محتويات المنازل المستهدفة وتخريبها، واحتجاز أصحابها في العراء وإجراء تحقيقات ميدانية معهم، والاعتداء على بعضهم بالضرب، وتحطيم زجاج عدد من السيارات.

وفي جنوب شرقي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع، وذكرت "وفا" أن قوات الاحتلال دهمت وفتشت منزل مواطن، وسلمت بلاغا لمقابلة المخابرات الإسرائيلية، ونفذت عمليات تفتيش في محيط دار البلدية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم وادي الفارعة جنوبي طوباس، بعد خروجها من حاجز الحمرا العسكري، في حين انتشرت قوات مشاة في المنطقة ونفذت عمليات دهم وتفتيش للمنازل انتهت باعتقال 3 مواطنين.

كذلك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال مساء السبت، في بلدة قصرة جنوبي نابلس، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

9555 معتقلا في الضفة منذ 7 أكتوبر

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) -في بيان مشترك- إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة أمس السبت، بينهم أسرى سابقون، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى أكثر من 9550 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشملهم معتقلو فجر اليوم الأحد.

وتوزعت اعتقالات السبت على محافظات قلقيلية (شمال) ورام الله والقدس (وسط) والخليل (جنوب) وأريحا (شرق) و"رافقها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين".

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، صعَّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية؛ ليخلّف إضافة إلى المعتقلين 570 شهيدا ونحو 5 آلاف و350 جريحا، وفق وزارة الصحة.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية، بدعم أميركي مطلق، على غزة عن أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.