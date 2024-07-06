3 قتلى بانفجار استهدف سيارة شرطة قرب جسر في باكستان

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 5 آخرون، إثر انفجار قنبلة بالقرب من جسر جلالا، في مدينة ماردان بإقليم خيبر باختون خوا الباكستاني الحدودي مع أفغانستان شمال غرب البلاد.

وقال ظهور بابار أفريدي، أحد رجال شرطة المنطقة، للصحفيين إن الانفجار وقع أمس لدى مرور سيارة شرطة فوق الجسر، في محاولة لاستهداف الشرطة، مضيفا أن 3 أشخاص قُتلوا، وأصيب 5 آخرون، من بينهم رجل شرطة وامرأة وطفل.

وذكرت خدمة الإنقاذ أن سيارات إسعاف وفرقا طبية وصلت على الفور إلى موقع الحادث، ونقلت القتلى والمصابين إلى مستشفيات محلية، وبدأت الشرطة جمع أدلة من الموقع وإجراء تحقيق حول الحادث.

وكان 5 أشخاص، من بينهم عضو سابق في مجلس الشيوخ، قد لقوا حتفهم، في هجوم قنبلة بمنطقة باجور القبلية أمس الأول الخميس.