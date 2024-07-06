شهداء وجرحى بمجزرة ارتكبها الاحتلال بمدرسة في مخيم النصيرات

استشهد 15 شخصا وأصيب عشرات آخرين -اليوم السبت- في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة إسرائيلية استهدفت المدرسة، في حين قالت قناة الأقصى الفلسطينية إن عدد شهداء المجزرة ارتفع إلى 14، مشيرة إلى أن مدرسة الجاعوني التي تم استهدفها بغارة إسرائيلية تعرضت للقصف للمرة الثالثة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال مراسل الجزيرة إن الصواريخ استهدفت مباشرة النازحين الذين لجؤوا للمدرسة، مشيرا إلى أن القصف استهدف نازحين هُجروا من خان يونس بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي.

#عاجل قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة جراء استهداف مدرسة الجاعوني للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/z3T4M1orCg — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 6, 2024

وقال المستشار الإعلامي لوكالة الأونروا عدنان أبو حسنة للجزيرة إن المدرسة المستهدفة في النصيرات تؤوي نحو ألفي نازح، مؤكدا أن لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين.

وقال أبو حسنة إن الوكالة تزود الجيش الإسرائيلي مرتين يوميا بإحداثيات المدارس التي تؤوي نازحين، مشددا على أن الجميع يستنكر استهداف المرافق الأممية وأن ما يحدث على الأرض شيء مجنون.