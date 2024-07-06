"وعدنا بالانتصار وقادنا للهزيمة".. تعليقات إسرائيلية على فشل نتنياهو بغزة

بدل الانتصار في الحرب وإعادة الأسرى والقضاء على حركة حماس، بات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عالقا في ميدان غزة ويواجه نقمة متفاقمة بين جمهوره، وفي ذات الوقت تجري ترتيبات قانونية لملاحقته في الخارج.

وبينما تدفع الولايات المتحدة ومصر وقطر باتجاه تسوية مع حركة حماس، تتالى التسريبات الإسرائيلية عن مساع حثيثة يبذلها نتنياهو لمنع هذه التسوية، لأنها ستؤذن ببث الحلقة الأخيرة من مسلسله السياسي.

ووفق صحيفة هآرتس، فإن نتنياهو بدء العمل على إجهاض الصفقة قبل أن ترد حماس على المقترحات الأميركية، بعد أن لمس أن الحركة يمكن أن تبدي مرونة في هذا الاتجاه، "فهو يرى أن هناك خطراً واضحاً وقائماً على بقاء حكومته، وهذه هي الأولوية الأولى بالنسبة لبنيامين نتنياهو".

وقال المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي بيتر ليرنير إن حكومة نتنياهو أدت لفقدان الثقة الدولية بإسرائيل.

وأضاف في تصريحات لصحيفة هآرتس " نتنياهو وعد بانتصار على حماس، لكنه قادنا لهزيمة".

موسم العودة للمنزل

أما رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق أهارون هاليفا، فقال إن على أعضاء حكومة نتنياهو العودة لديارهم

وشدد على أن رئيس الأركان "هرتسي هاليفي أول من يتحمل المسؤولية، وعليه الرحيل". وقال إن بنيامين نتنياهو شكّل حكومة لا تسمح باتخاذ قرارات موضوعية بشأن الحرب.

وفي وقت سابق، نقلت القناة الـ14 الإسرائيلية عن مسؤول عسكري قوله إن قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن، وأن الأمر الرئيسي هو وقف الحرب، وأوضح المسؤول أن الجيش يسير في اتجاه قبول الصفقة.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن العضو السابق بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أبلغ نتنياهو، في اتصال هاتفي، أنه سيدعم بشكل كامل أي صفقة من شأنها إعادة الأسرى من غزة.

بيان من عائلا الأسرى

وتتواصل في إسرائيل بشكل يومي التظاهرات المطالبة بالتوصل بإبرام صفقة مع حماس تقود للإفراج عن نحو 120 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة.

وجاء في بيان جديد لعائلات الأسرى الإسرائيليين "لا تسمحوا لنتنياهو أن يفشل الصفقة مرة أخرى ونحن أقرب من أي وقت مضى للقاء أبنائنا".

وأضاف البيان "شعبنا يريد صفقة ولا يمكن أن تبنى إسرائيل من جديد بدونها، ومتطرفو الحكومة لا يريدون".

وبعد مرور 9 أشهر على العدوان على غزة ما تزال المقاومة الفلسطينية تتصدى لجيش الاحتلال في الميدان وتكبده يوميا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وحتى الخميس الماضي، بلغ عدد القتلى العسكريين الإسرائيليين المعلن عنهم منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 679، بينهم 323 قتلوا في المعارك البرية بغزة.