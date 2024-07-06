شهيد و4 جرحى في اقتحام الاحتلال لقرية غرب رام الله

استشهد فلسطيني وأصيب 4 آخرون في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه لقرية غرب رام الله فجر اليوم السبت، كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وقرى في أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

وقال مراسل الجزيرة إن فلسطينيا استشهد وأصيب 4 آخرون بعد منتصف الليل برصاص قوات الاحتلال في قرية بيت عور غرب رام الله بالضفة الغربية.

وإلى جانب رام الله اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوب الضفة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين.

واقتحمت قوات الاحتلال كذلك مدينة الظاهرية جنوب الخليل، وحي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية.

وفي وقت سابق أمس الجمعة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أيام خلال اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس شرقي طولكرم.

شهداء جنين

كما استشهد أمس الجمعة 7 فلسطينيين في استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين، وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية إن أعمارهم تتراوح بين 19 و54 عاما.

وكانت قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى منطقة حرش السعادة عند الأطراف الغربية لمخيم جنين وحاصرت منزلا واستهدفته بأكثر من 10 قذائف من طراز "إنيرغا" المحمولة على الكتف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخله.

وينتمي أغلب الشهداء إلى كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وقد شيّع حشد من الفلسطينيين الشهداء وسط هتافات غاضبة.

تشييع فلسطينيين استشهدوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين#الجزيرة #فيديو pic.twitter.com/LWZYbvguKh — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) July 5, 2024

من جهتها، أفادت مصادر فلسطينية بالإعلان عن إضراب شامل في أرجاء محافظة جنين بالضفة الغربية، وذلك بعد استشهاد الفلسطينيين السبعة، في حين نعت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الشهداء السبعة.

وفي السياق ذاته، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على شابين عند مدخل شارع الشهداء في الخليل جنوبي الضفة الغربية.

من جهة أخرى، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحام جبل صبيح ومحيطه في بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية، وسط اشتباكات مع مقاومين.

من جهة أخرى، هاجم مستوطنون أراضي لفلسطينيين في منطقة الطيبة غرب الخليل بالضفة الغربية. وأزال المستوطنون السياج المحيط بالأراضي وداهموها مخلفين فيها خرابا.

وفي قرية لصيفر بمسافر يطا جنوب الخليل اعتدى مستوطنون على الفلسطينيين وألحقوا أضرارا بممتلكاتهم. وقد تصاعدت هجمات المستوطنين في العديد من المناطق في الخليل، وتركزت معظم الاعتداءات على مسافر يطا.