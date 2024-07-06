شاهد.. القسام تقصف قوات للاحتلال في محور "نتساريم" بقذائف مدفعيته

بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد قالت إنها من قصف مقاتليها تجمعات للاحتلال الإسرائيلي في محور نتساريم بمدينة غزة، باستخدام قذائف مدفعية الاحتلال وتركيبها على صواريخ "107".

وظهر في مقطع الفيديو الذي عرضته قناة الجزيرة مقاتلون من القسام وهم يجهزون القذائف لإطلاقها، وكتب عليها عبارت منها "جنودكم يقتلون في غزة ولن يعودوا إلا في التوابيت"، و"هذه بضاعتكم ردّت إليكم".

وقالت كتائب القسام إن العملية نُفذت بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين.

وكانت كتائب القسام أعلنت أنها قصفت موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي في غلاف غزة بعدد من الصواريخ عيار 107 مم.