روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات بالمسيرات

أعلنت أوكرانيا اليوم السبت إسقاط 24 طائرة مسيرة روسية، في حين قالت روسيا إنها أسقطت 8 مسيرات أطلقت من أوكرانيا، التي أعلنت أيضا مقتل 5 من مواطنيها في هجوم روسي على إقليم دونيتسك، وانقطاع إمدادات المياه شمال البلاد إثر هجوم المسيرات الروسية.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها أسقطت 24 من أصل 27 طائرة مسيرة روسية تم إطلاقها في هجوم خلال الليلة الماضية. مضيفة أن الطائرات المسيرة جرى إسقاطها فوق 12 منطقة عبر البلاد.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن مسؤولين قولهم إن هجوما بطائرات مسيرة روسية على مدينة سومي شمال أوكرانيا في وقت مبكر اليوم السبت أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن شبكة المياه المحلية وانقطاع إمدادات المياه.

وذكرت إذاعة "سوسبيلن" أن المدينة الواقعة في شمال شرق العاصمة كييف شهدت سلسلة انفجارات، ونقلت عن مسؤولين بالبلدية قولهم إن إمدادات المياه انقطعت مؤقتا.

وتتعرض منطقة سومي لقصف شبه يومي من مواقع روسية حدودية، ونفذت القوات الروسية توغلا عبر الحدود في مايو/أيار الماضي في منطقة خاركيف المجاورة، وأشار مسؤولون إلى تعزيز دوري للقوات بالقرب من منطقة سومي.

من جهته، قال الحاكم العسكري لإقليم دونيتسك المحاصر فاديم فيلاشكين إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم روسي استهدف مدينة سيليدوف بشرق أوكرانيا باستخدام قنبلتين موجهتين.

وقال فيلاشكين ومكتب المدعي العام في بيانين منفصلين على وسائل التواصل الاجتماعي إن 11 شخصا على الأقل أصيبوا في الهجوم. وأوضح البيانان أن القنبلتين استهدفتا مباني إحدى الشركات.

على الجانب الآخر، نقلت قناة روسيا اليوم عن مصادر عسكرية روسية قولها إن "دفاعاتنا الجوية أسقطت 8 طائرات مسيرة فوق منطقتي كورسك وبيلغورود أطلقت من أوكرانيا".

وأضافت أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.