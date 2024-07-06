حزب الله يهاجم بمسيرات "انقضاضية" موقعا للمدفعية الإسرائيلية

أعلن حزب الله اللبناني اليوم السبت شن هجوم بمسيرات انقضاضية على مربض مدفعية إسرائيلي في منطقة بيت هيلل شمال إسرائيل، وذكر الإعلام الإسرائيلي عقب ذلك أن حريقا اندلع في المنطقة جراء سقوط طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان.

وقال حزب الله في بيان له أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام "شن مجاهدو المقاومة الإسلامية اليوم هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية للكتيبة 403 التابع للفرقة 91 في بيت هلل الذي اعتدى أمس على قرانا وأهلنا، وأصابت أهدافها بدقة مما أدى إلى اشتعال النيران فيها".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له على منصة إكس "تم رصد هدفين جويين مشبوهين انطلاقا من الأراضي اللبنانية وسقطا في منطقة مفتوحة في منطقة بيت هيلل، دون وقوع إصابات".

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن فرق الإطفاء بدأت إخماد حريق اندلع في منطقة زراعية جنوب بيت هيلل بمنطقة إصبع الجليل، جراء سقوط المسيرتين.

وفي بيان آخر، قال الجيش الإسرائيلي إثر تفعيل الإنذارات من تسلل طائرات مسيرة معادية إلى شمال البلاد "تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من الأراضي اللبنانية، دون وقوع إصابات".

في حين قال في بيان آخر "بعد الإنذار الذي تم تفعيله في منطقة كريات شمونة قبل قليل، تمكنت دفاعاتنا الجوية من اعتراض هدف جوي مشبوه أُطلق من لبنان، دون وقوع إصابات"، ويستخدم الجيش الإسرائيلي مصطلح "هدف جوي مشبوه" للإشارة إلى الطائرات المسيرة.

وتصاعدت المواجهات في الأسابيع الأخيرة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة، لا سيما مع إقرار جيش الاحتلال خططا عملياتية لـهجوم واسع على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، خلف مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلفت أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.