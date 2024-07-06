تلغراف: ستارمر يلغي خطة ترحيل اللاجئين لرواندا في أول قرار له

ذكرت صحيفة تلغراف، أمس الجمعة، نقلا عن مصادر في حزب العمال، أن رئيس الوزراء البريطاني المنتخب حديثا كير ستارمر أوقف خطة ترحيل تقضي بإرسال المهاجرين، الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا، في أول يوم له بالعمل.

وقال مسؤولون في حزب العمال، لصحيفة تلغراف، إن مخطط حزب المحافظين لترحيل المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا "مات" فعليا، بعد أن تعهد الحزب بإلغائه إذا فاز في الانتخابات.

ولم يعلن رسميا حتى الآن عن إلغاء القانون، كما لم تعلق أي جهة رسمية على تقرير صحيفة تلغراف.

مع ذلك، تبقى الهجرة قضية رئيسية لرئيس الوزراء الجديد وحكومته، مع توقعات بأن يتعرض لضغوط لإيجاد طريقة لمنع عشرات الآلاف من الأشخاص من الوصول عبر الحدود.

من جهتها، قالت وزيرة الداخلية البريطانية الجديدة إيفيت كوبر إن إحدى واجبات الحكومة الأولى هي "الحفاظ على حدود آمنة"، وإنها ستعطي الأولوية لإنشاء قيادة جديدة لأمن الحدود في اجتماعاتها المبكرة مع المسؤولين.

وأُعلن لأول مرة عن خطة رواندا في فترة رئاسة بوريس جونسون وبعده ليز تراس، يليها رئيس الوزراء السابق ريشي سوناك.

ولم يرحل بموجب الاتفاقية أي لاجئ إلى رواندا، باستثناء طالبي لجوء رُفضت طلباتهما وذهبا إلى رواندا طوعا بموجب اتفاقية منفصلة قدمت لهما 3000 جنيه إسترليني للذهاب، بحسب تلغراف.

ووفقا لخطة رواندا، فإن أي شخص وصل إلى الأراضي البريطانية بحرا أو برا أو جوا دون إذن دخول يعتبر قد وصل بطريقة غير قانونية، وبالتالي يمكن ترحيله إلى رواندا.