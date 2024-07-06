الفلاحي: معارك الشجاعية تؤكد أن المقاومة أعادت دمج كتائبها لتجاوز أضرار الحرب

قال الخبير العسكري العقيد الركن حاتم الفلاحي إن فصائل المقاومة بدأت إعادة تشكيل وتوزيع قوتها بشكل يتضح جليا في المعارك العنيفة التي تشهدها الشجاعية شمالي قطاع غزة.

وأضاف -في تحليل للمشهد العسكري بالقطاع- أن ما يجري في الشجاعية منذ 3 أيام يختلف تماما عن المواجهات التي شهدتها المنطقة خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب الإسرائيلية، مؤكدا أن قوات الاحتلال متعثرة بشكل كبير في المنطقة، مشيرا إلى أنها تمتلك الآن لواء مدرعا، وآخر يتبع المظليين في الشجاعية، لكنها غير قادرة على التوغل بالمنطقة بسبب الطبيعة المعمارية للمكان، التي تتسم بصغر الحجم وعدم اتساع الشوارع مما يعوق عمل الآليات، حسبما يقول الخبير العسكري.

ونفذت المقاومة -والحديث للفلاحي- عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في الشجاعية خلال اليومين الماضيين كما أوقعت 7 جنود بين قتيل وجريح، في اشتباك مباشر اليوم السبت.

وتشير هذه المعطيات -وفق الخبير العسكري- إلى أن المقاومة نوعت من طريقة تعاملها حسب الظروف الميدانية، فضلا عن أنها أعادت توزيع قوتها جغرافيا ودمجت بعض الكتائب لتعويض الأضرار التي لحقت بها خلال الحرب.