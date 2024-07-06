السعودية تعلن الأحد بداية العام الهجري الجديد 1446

أعلنت المملكة العربية السعودية -يوم الجمعة- أن غدا الأحد هو بداية العام الهجري الجديد 1446، وأعلنت دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية في بيان لها مساء الجمعة أن اليوم السبت هو المكمل لشهر ذي الحجة لعام 1445 ويوم الأحد الموافق 7/7/2024 هو غرة شهر محرم لعام 1446.

وأصدرت المحكمة العليا السعودية بيانا أشار إلى عدم رؤية هلال شهر محرم لعام 1446، وأن يوم السبت هو المكمل لشهر ذي الحجة (30 يوما)، وأن يوم الأحد هو غرة شهر محرم لعام 1446.

وفي الشريعة الإسلامية، يعتمد تحديد مطالع الشهور الهجرية على مبدأ "الرؤية"، أي أنه يُرصد الهلال الجديد مباشرة بعد غروب يوم الرؤية.