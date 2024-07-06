الحوثيون يعلنون الاتفاق على تبادل قوائم الأسرى مع الحكومة

أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، استكمال مشاورات مسقط مع الحكومة اليمنية بالاتفاق على تبادل قوائم الأسرى من الجانبين.

وقال رئيس فريق الحوثيين المفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين عبد القادر المرتضى -في بيان- إن وفدي جماعته والحكومة "استكملا اليوم السبت، في العاصمة العمانية مسقط، جولة المفاوضات على ملف الأسرى برعاية الأمم المتحدة، وتم فيها الاتفاق على بعض النقاط، أهمها حل الإشكالية على القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد قحطان، وتبادل بعض قوائم الأسرى".

وأضاف أنه "نظرا لضيق الوقت، تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها، حتى انعقاد الجولة المقبلة".

ولا يُعرف على وجه الدقة عدد الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين حاليا، لكن خلال مشاورات في ستوكهولم عام 2018، قدّم وفدا الحكومة وجماعة الحوثي قوائم بأكثر من 15 ألف أسير ومحتجز.

اتفاق

والأربعاء، أعلنت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي الاتفاق على تبادل قحطان، مقابل 50 أسيرا من الحوثيين.

وكانت مشاورات لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين انطلقت -الأحد الماضي- في العاصمة العمانية مسقط، برعاية الأمم المتحدة.

وفي أبريل/نيسان 2023، نفذ الطرفان أحدث صفقة تبادل، تم بموجبها إطلاق نحو 900 أسير ومحتجز من الجانبين، بوساطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، بعد مفاوضات ثنائية في سويسرا.

وقحطان، قيادي بارز في حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر حزب إسلامي في اليمن) وأحد 4 أشخاص مشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 لعام 2015، الذي يلزم جماعة الحوثيين بإطلاق سراحهم.

واعتقل الحوثيون قحطان من منزله في الخامس من أبريل/نيسان 2015، في العاصمة صنعاء بعد أيام من فرضهم إقامة جبرية عليه، وتقول أسرته إنها لا تعلم مصيره أو مكان اعتقاله، في حين لم يتم التواصل معه أبدا منذ احتجازه.

ومنذ أبريل/نيسان 2022، يشهد اليمن تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 10 سنوات بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.