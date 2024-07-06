الإصلاحي بزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الإيرانية

قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز، نقلا عن إحصاء غير رسمي مبكر للأصوات، إن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان يتقدم في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.

وأضاف المصدر "بزشكيان يتقدم كثيرا على (المحافظ) سعيد جليلي استنادا إلى الأصوات التي جرى عدها حتى الآن".

من جهتها، أعلنت الداخلية الإيرانية أن بزشكيان حصل على مليون و263 ألفا و874 صوتا، وجليلي على مليون و244 ألفا و640 صوتا من الأصوات التي تم فرزها حتى الآن.

ويتواصل فرز الأصوات في إيران بعد انتهاء الاقتراع ضمن جولة الحسم في انتخابات الرئاسة، في حين تدل المؤشرات الأولية على تقدم بزشكيان، على منافسه جليلي.

وكانت وزارة الداخلية الإيرانية أعلنت مساء الجمعة إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع انتهاء المهلة القانونية بحلول منتصف الليل بالتوقيت المحلي وبدء فرز الأصوات.

وقالت الداخلية الإيرانية إنه سيتم السماح للناخبين الموجودين داخل مراكز الاقتراع بالتصويت مع انتهاء المهلة القانونية.

وأضافت الوزارة أن عملية فرز الأصوات ستبدأ في مراكز الاقتراع التي لا يوجد فيها ناخبون.

وكانت السلطات الإيرانية مددت التصويت مرتين لمدة ساعتين في كل مرة حتى منتصف الليل، وكان يفترض أن تغلق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء.

وكان نحو 61 مليون ناخب دعوا للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لحسم المنافسة بين جليلي وبزشكيان، وكان المرشح الإصلاحي تقدم على منافسه المحافظ في الجولة الأولى التي جرت يوم 28 يونيو/حزيران الماضي لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.