وريثة ديزني توقف التبرعات للديمقراطيين حتى ينسحب بايدن من سباق الرئاسة

قالت أبيجيل ديزني حفيدة والت ديزني ووريثة شركة الترفيه الكبرى لشبكة "سي إن بي سي" الخميس إنها ستوقف التبرعات للحزب الديمقراطي حتى ينسحب الرئيس جو بايدن من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024.

وتعهد بايدن مجددا الخميس بـ"مواصلة النضال" رغم دعوات تطالبه بالانسحاب من السباق الرئاسي، مشددا خلال احتفال بعيد الاستقلال في البيت الأبيض على أنه "لن يذهب إلى أي مكان".

وقال الرئيس الأميركي البالغ 81 عاما، "لن أتزحزح قيد أنملة عن موقفي بشأن السباق الرئاسي"، مؤكدا أن كل ما يحتاج إليه هو "قسط أكبر من النوم والراحة".

وردا على أحد مؤيديه الذي طلب منه "مواصلة النضال"، قال الرئيس البالغ 81 عاما "لن أذهب إلى أي مكان".

ورفض بايدن مرارا الانسحاب على الرغم من تزايد الدعوات لتلك الخطوة منذ أدائه في المناظرة الرئاسية الأولى أمام الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ولم ترد أبيجيل ديزني بعد على اتصالات تطلب مزيدا من التعليقات.