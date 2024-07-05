نصر الله يبحث مع وفد حماس تطورات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة

قال حزب الله اللبناني اليوم الجمعة إن أمينه العام حسن نصر الله ناقش مع خليل الحية نائب رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أحدث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار.

وذكر حزب الله في بيان له أن نصر الله استقبل وفدا من حماس بقيادة الحية و"جرى استعراض آخر التطورات الأمنية والسياسية في فلسطين عموما وغزة خصوصا".

وأضاف البيان: "جرى التباحث حول آخر مستجدات المفاوضات القائمة ‏هذه الأيام وأجوائها والاقتراحات المطروحة للتوصل إلى وقف العدوان الغادر على الشعب الفلسطيني في قطاع ‏غزة".

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قد ذكر أمس الخميس أن حماس "عدلت إلى حد كبير موقفها من صفقة محتملة مع إسرائيل لإطلاق الرهائن"، معبرا عن أمله في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق يكون بمثابة خطوة نحو وقف دائم لإطلاق النار.

ويتبادل حزب الله وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على غزة مما يثير مخاوف من اتساع نطاق الصراع بين خصمين مدججين بالسلاح.