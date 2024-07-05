قناة إسرائيلية: نتنياهو منع غالانت من لقاء رئيسي الموساد والمخابرات

كشفت القناة الـ12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو منع وزير الدفاع يوآف غالانت من عقد لقاء بشأن صفقة المحتجزين في قطاع غزة، مع رئيسي الموساد والشاباك.

وذكر المصدر ذاته أن نتنياهو أوضح لغالانت أنه ليس رئيسا للوزراء، وأن عليه أن يأتي لمناقشته "فقط حين نضوج كل شيء".

من جهته، اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي أن عدم لقائه رئيسي الشاباك والموساد "يصعّب على الجهاز الأمني التحضير لاجتماعات بشأن الصفقة"، وفق تعبيره.

وبحسب مسؤول أميركي كبير، فإن المفاوضات بين جميع الأطراف بشأن غزة ستُستأنف اعتبارا من اليوم في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي قال إن تل أبيب باتت أقرب إلى اتفاق مع الفصائل الفلسطينية بغزة بشأن تبادل الأسرى "أكثر من أي وقت مضى".

وجاءت تصريحات غالانت تزامنا مع إعلان إسرائيل تلقّيها، عبر وسطاء، ردا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على اقتراح اتفاق لتبادل أسرى إسرائيليين بأسرى فلسطينيين ووقف إطلاق نار في غزة، وإعلانها أنها ستدرسه ومن ثم تعطي ردها عليه.