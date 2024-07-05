عاجل| كتائب القسام: مجاهدونا أجهزوا أمس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة في حي الشجاعية بمدينة غزة

قالت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن "مجاهديها أجهزوا أمس الخميس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة في حي الشجاعية بمدينة غزة".

وأضافت القسام في بيان أن عناصرها استهدفواا مبنى تحصنت بداخله قوة الإسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، ثم أجهزوا على بقية القوة من مسافة صفر.

وأكد البيان أن القوة الإسرائيلية فجرت عبوة ناسفة بالمبنى خلال انسحابها ثم تدخلت مروحيات لإجلاء القتلى والمصابين.