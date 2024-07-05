عاجل| كتائب القسام: مجاهدونا أجهزوا أمس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة في حي الشجاعية بمدينة غزة

قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن "مجاهديها أجهزوا أمس الخميس على 10 جنود صهاينة في عملية مركبة بحي الشجاعية في مدينة غزة".

وأضافت القسام في بيان أن عناصرها استهدفوا مبنى تحصنت بداخله قوة الإسرائيلية بقذيفة "تي بي جي" المضادة للتحصينات، ثم تقدموا صوب المبنى المستهدف وأجهزوا على بقية أفراد القوة من مسافة الصفر.

وأكد البيان أن القوة القسامية فجرت عبوة ناسفة بالمبنى خلال انسحابها، وبعدها تدخل الطيران المروحي لإخلاء الجنود القتلى والمصابين.

وفي بيان منفصل، أعلنت القسام أنها استهدفت اليوم الجمعة دبابة إسرائيلية من طراز ميركافا بقذيفة "الياسين 105" في حي الشجاعية.

وبالتزامن تقريبا مع إعلان القسام عن هذا الكمين، تحدثت مواقع إسرائيلية عن "حدث صعب" تعرض له جنود إسرائيليون في قطاع غزة.

من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن 13 عسكريا إسرائيليا قتلوا خلال الأسبوع الأخير، وأضافت أن الجيش يواجه تحديا في الشجاعية.

ولليوم الثامن على التوالي، يشهد حي الشجاعية في غزة معارك بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت على مدى الأيام القليلة الماضية قتلى وجرحى في الحي.

كما قال الجيش الإسرائيلي إن قوات الفرقة 98 تواصل القتال في حي الشجاعية، وزعم أنها قتلت خلال الساعات الـ24 الماضية عددا من المسلحين وعثرت على وسائل قتالية مختلفة.