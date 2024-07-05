أخبار|المملكة المتحدة

ريشي سوناك يعلن مسؤوليته عن الهزيمة الساحقة لحزب المحافظين

(FILES) Britain's Prime Minister Rishi Sunak reacts as he speaks during a press conference, at the Downing Street Briefing Room, in central London, on April 22, 2024 regarding the Britain and Rwanda treaty to transfer illegal migrants to the African country. Rishi Sunak is seeking his own public mandate at next month's general election, on July 4, 2024, having been installed as Conservative leader and UK prime minister by his own colleagues in parliament. The 44-year-old former financier was tasked with stabilising the UK economy, and his own notoriously fractious party, when he succeeded Liz Truss in October 2022 after her 49-day premiership imploded. (Photo by Toby Melville / POOL / AFP)
سوناك: حزب العمال فاز في الانتخابات وحزبنا يواجه هزيمة ساحقة (الفرنسية)
5/7/2024-|آخر تحديث: 5/7/202408:34 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

أقر ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين بهزيمة حزبه في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الخميس.

وقال سوناك -الذي احتفظ بمقعده البرلماني في ريتشموند بشمال إنجلترا- إنه اتصل بمنافسه كير ستارمر زعيم حزب العمال لتهنئته بفوز حزبه في الانتخابات.

وأضاف: "الناخبون أصدروا حكما واقعيا في هذه الليلة الصعبة، وهناك الكثير لنتعلمه ونفكر فيه"، مؤكدا أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة الساحقة لحزبه.

وحقّق حزب العمّال البريطاني انتصارا ساحقا في الانتخابات التشريعية الخميس، لينهي بذلك 14 عاما متتالية من حكم المحافظين ويفتح أبواب داونينغ ستريت أمام زعيمه كير ستارمر، حسب ما أظهر استطلاع لآراء المقترعين.

ووفقا لنتيجة الاستطلاع التي نشرتها التلفزة البريطانية، سيحصل حزب العمّال (يسار وسط) على 410 من أصل 650 مقعدا في مجلس العموم، متقدما بفارق شاسع على المحافظين الذين ستنحصر حصّتهم بـ131 مقعدا في أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن الـ20.

أما حزب الديمقراطيين الليبراليين (وسط) فسيحصل في البرلمان المقبل على 61 نائبا.

بدوره حقّق حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين نتيجة أفضل من المتوقع بحصوله على 13 مقعدا نيابيا، حسب الاستطلاع.

وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل حكومة، في حين أنها تمثل هزيمة مدوية للمحافظين الذين تقلصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.

ويُتوقع أن يكلف الملك تشارلز الثالث اليوم الجمعة ستارمر بتشكيل الحكومة الجديدة.

وتعليقا على هذه النتائج قال ستارمر إن البلاد صوّتت لصالح التغيير وإن الوقت حان لأن يفي حزبه بوعده. وأضاف: "قال الناس كلمتهم هنا وفي جميع أنحاء البلاد الليلة، وهم مستعدون للتغيير. التغيير يبدأ هنا".

ويبدو أن الناخبين يعاقبون المحافظين بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم استقرار امتد لسنوات وتنافس داخلي.

المصدر : الجزيرة + وكالات