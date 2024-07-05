استطلاع: "العمال البريطاني" يفوز بأغلبية ساحقة في الانتخابات التشريعية

أظهر استطلاع لآراء الناخبين في مراكز الاقتراع فوز حزب العمال البريطاني بأغلبية المقاعد في مجلس العموم، منهيا 14 عاما من حكم حزب المحافظين وفاتحا أبواب "داونينغ ستريت" أمام زعيمه كير ستارمر.

وأظهر الاستطلاع الذي نشرته شركة إبسوس المملكة المتحدة بعد إغلاق الصناديق، أن حزب العمال تمكن من الفوز بـ410 مقاعد من مجلس العموم (الغرفة الثانية للبرلمان) المكون من 650 مقعدا.

وبحسب الاستطلاع أيضا حصد حزب المحافظين (حزب رئيس الوزراء ريشي سوناك) 131 مقعدا بعدما فاز في الانتخابات الماضية بـ365 مقعدا، مما يجعلها أسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ مطلع القرن العشرين.

كما تشير استطلاعات الرأي أيضا إلى أن الديمقراطيين الليبراليين سيحصلون على 61 مقعدا، وحزب الإصلاح البريطاني على 13 مقعدا، وحزب الخضر على مقعدين.

ويبدو أن الناخبين سيعاقبون المحافظين بسبب أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وعدم استقرار امتد لسنوات وتنافس داخلي.

وكان سوناك قد فاجأ البلاد والعديد من أعضاء حزبه عندما دعا إلى إجراء الانتخابات في وقت أبكر مما كان يحتاج إليه في مايو/أيار.

والأربعاء، بدأ ملايين الناخبين في أنحاء المملكة المتحدة الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 650 عضوا لمجلس العموم.

ويتشكل برلمان المملكة المتحدة حاليا من مجلسي العموم واللوردات (الغرفة الأولى للبرلمان).

وتجري انتخابات مجلس العموم كل 5 سنوات وفقا لنظام الفوز للأكثر أصواتا.