تايوان ترصد 36 طائرة عسكرية صينية في محيطها

قالت وزارة الدفاع التايوانية -اليوم الجمعة- إنها رصدت 36 طائرة عسكرية صينية حول الجزيرة خلال الـ24 ساعة السابقة.

كما تم العثور على 26 طائرة أخرى، تضم مقاتلات وطائرات نقل وطائرات بدون طيار، رُصدت بعد الساعة 6:55 صباحا (22:55 بتوقيت غرينتش).

وقد وضعت الصين، التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها، المزيد من القوة العسكرية في الدولة الجزيرة المستقلة.

وقد زادت الصين من ضغوطها العسكرية على الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي. وذكرت بكين أنها لن تتخلى أبدا عن استخدام القوة لإخضاع تايوان لسيطرتها، إذا لزم الأمر.

وتأتي الزيادة الأخيرة في النشاط العسكري في أعقاب تنصيب الزعيم التايواني لاي تشينغ تي في 20 مايو/أيار الماضي، والذي تعتبره بكين "انفصاليا خطيرا".

وشهدت التدريبات السابقة قيام الصين بنشر 62 طائرة عسكرية و27 قطعة بحرية حول تايوان، وهو ما يمثل أعلى مجموع للتوغلات العسكرية في يوم واحد هذا العام.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع التايوانية أنها راقبت الوضع واستجابت وفقا لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، جاءت التحركات العسكرية الأخيرة بعد أن استولى خفر السواحل الصيني على قارب تايواني بتهمة الصيد غير المشروع بالقرب من كونغو، وعلى مقربة من جزر كينمن التايوانية.

وأصرت تايبيه على إطلاق سراح القارب على الفور، مدعية أنه كان في منطقة صيد تقليدية.