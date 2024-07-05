بايدن: سأفوز على ترامب ومناظرتي معه لن تمحو ما فعلته لسنوات

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الجمعة، إن مناظرته مع الرئيس السابق دونالد ترامب لن تثنيه عن مواصلة السباق الرئاسي، وإنه سيفوز عليه مرة أخرى، وذلك في أعقاب تقارير وصفت أداء بايدن بـ"الكارثي" خلال مناظرته الأسبوع الماضي مع منافسه الجمهوري.

وأوضح بايدن، في كلمة له، أنه لن يترك مناظرة مدتها 90 دقيقة تمحو ما فعله خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرا إلى أن "هناك من يريد إبعادي عن السباق الرئاسي، لكنني باقٍ وسأنتصر على ترامب".

وأضاف الرئيس الأميركي أن هناك مسؤولين في إدارة ترامب رفضوا الإعلان عن دعمهم لترامب في الانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه سيخوض الانتخابات ضد ما سماه أخطر تهديد على الديمقراطية الأميركية، قائلا "أنا مرشح الحزب الديمقراطي لأن الملايين صوتوا لي وليس لغيري".

وكان بايدن أكد، في وقت سابق، عزمه البقاء في السباق الرئاسي لخوض الانتخابات المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، موضحا في اجتماعاته مع النواب الديمقراطيين وحُكام الولايات أنه ما زال يتمتع بالكفاءة اللازمة للترشح لفترة جديدة، رغم الأداء الضعيف الذي قدمه في مناظرة الأسبوع الماضي.

وترافق ذلك مع تقارير عدة، منها ما ذكرته صحيفة نيويورك تايمز، الأربعاء الماضي، أن بايدن (81 عاما) أبلغ أحد مناصريه الرئيسيين أنه يدرس ما إذا كان سيستمر في السباق الرئاسي بعد ما أثير عن أدائه خلال مناظرته مع ترامب، في حين رد البيت الأبيض واصفا تقرير الصحيفة بأنه "غير صحيح بالمرة".

واليوم الجمعة، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن قادة أعمال وممثلين للمجتمع المدني حثوا الرئيس بايدن، اليوم، على الانسحاب من انتخابات الرئاسة، وذلك بعد يوم من تصريح الرئيسة التنفيذية لمجموعة ينتمون إليها بأن الأعضاء سيظلون يدعمونه إذا قرر الاستمرار.

وقالت الصحيفة إن الرسالة التي وقعها 168 عضوا في مجموعة (ليدرشيب ناو بروجيكت) وأرسلوها للبيت الأبيض دعت بايدن إلى "الحفاظ على إرثه" عبر التنحي وإفساح المجال لمرشح آخر وسط "تهديدات تشكلها ولاية ثانية لدونالد ترامب" منافسه الجمهوري.

ووفقا للصحيفة، قالت الرئيسة التنفيذية للمجموعة دانييلا بالو آريس لشبكة "سي.إن.إن"، أمس الخميس، إنها تتوقع أن يستمر الأعضاء في دعم بايدن إذا استمر في الانتخابات، في حين لم يرد ممثلو المجموعة وحملة بايدن على طلبات التعليق حتى الآن.