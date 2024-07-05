الرئاسة السورية تنعى المستشارة الإعلامية لبشار الأسد

أعلنت الرئاسة السورية في بيان اليوم الجمعة وفاة لونا الشبل المستشارة الخاصة للرئيس بشار الأسد، بعد أيام من إعلان تعرضها لحادث سير.

ونعت الرئاسة في بيان "المستشارة لونا الشبل التي توفيت اليوم إثر تعرضها لحادث سير أليم"، وقالت إن الشبل "عملت خلال السنوات الماضية مديرة للمكتب السياسي والإعلامي في رئاسة الجمهورية ثم مستشارة خاصة في الرئاسة".

ومع بدء الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري عام 2011 تولت الشبل المولودة في العام 1975 بمحافظة السويداء منصب المستشارة الإعلامية ورئيسة مكتب الإعلام والتواصل في الرئاسة.

وعلى مدى سنوات كانت الشبل من بين الدائرة الضيقة المحيطة بالأسد ومواكبة للقاءاته واجتماعاته وحتى رحلاته المحدودة إلى الخارج.

وفي عام 2020 فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصيات بارزة في النظام السوري، بينها الشبل.

وقالت الوزارة حينها إن الشبل "خلال فترة عملها مع الحكومة السورية كان لها دور بارز في تطوير السردية الزائفة للأسد الذي يدعي أنه يسيطر على البلاد وأن الشعب السوري يزدهر تحت قيادته".