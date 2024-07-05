الإيرانيون يصوتون لحسم السباق الرئاسي بين جليلي وبزكشيان

يتوجه الناخبون الإيرانيون اليوم الجمعة إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي تضع المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان، في مواجهة منافسه الإصلاحي سعيد جليلي، بعد فشل الجولة الأولى التي جرت في 28 يونيو/حزيران الماضي في إظهار فائز واضح.

ويحق لنحو 61 مليون شخص التصويت لاختيار خليفة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت غرينتش) وتغلق في الساعة السادسة مساء، وعادة ما يتم تمديد التصويت حتى منتصف الليل على أن تعلن النتيجة النهائية غدا السبت.

وحصل النائب مسعود بزشكيان على نحو 42.5% من الأصوات، في حين حصل المفاوض النووي السابق جليلي على 38.7% وكان هناك مرشحان آخران في الجولة الأولى من التصويت.

وشهدت الجولة الأولى إقبالا منخفضا غير مسبوق، إذ أحجم أكثر من 60% من الناخبين عن التصويت في الانتخابات المبكرة لاختيار رئيس للبلاد.

وأقر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي أول أمس الأربعاء بأن "نسبة الإقبال جاءت أقل من المتوقع"، لكنه قال "من الخطأ تماما الاعتقاد أن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام".

ويعتبر الرئيس الرجل الثاني في هيكل السلطة في إيران بعد المرشد علي خامنئي صاحب الكلمة الأخيرة في جميع المسائل الإستراتيجية، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة الإيرانية.