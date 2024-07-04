غارات أميركية وبريطانية على الحديدة وحجة غربي اليمن

قالت جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليوم الخميس إن الولايات المتحدة وبريطانيا شنت 5 غارات على محافظتي الحديدة وحجة غربي اليمن في أعقاب إعلان الجيش الأميركي تدميره زورقين مسيّرين في البحر الأحمر وموقعي رادار في مناطق تسيطر عليها الجماعة.

وذكرت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين أن الطائرات الأميركية البريطانية استهدفت بغارتين مديرية اللحية بالحديدة، كما استهدفت منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه بالمحافظة نفسها.

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، في حين لم يصدر تعليق بعد من الجانب الأميركي أو البريطاني.

وفي تطور آخر، ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن غارتين أميركية وبريطانية استهدفتا منطقة في مديرية ميدي التابعة لحجة، دون أي تفاصيل بشأن نتائج هذا الاستهداف في تلك المحافظة الخاضعة معظم مناطقها لسيطرة الحوثيين وترتبط بحدود برية مع السعودية.

ومنذ مطلع العام الجاري تعلن جماعة الحوثي إسقاطها مسيّرات أميركية في البلاد، في ظل إعلانها المتكرر عن تعرض مناطق يمنية -بينها العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية- لغارات أميركية بريطانية تقابلها الجماعة بتأكيد استمرار هجماتها البحرية ضمن ما تسميها نصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي.

وفي وقت سابق، أعلنت الجماعة استهدافها 4 سفن بالبحرين الأحمر والمتوسط، إحداها أميركية والثلاث الأخريات "انتهكت حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل"، قبل أن تعلن القيادة العسكرية الوسطى الأميركية (سنتكوم) تدميرها زورقين مسّيرين في البحر الأحمر وموقعي رادار في مناطق يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

تحديث من القيادة المركزية الأمريكية ليوم 3 يوليو/تموز خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير موقعي رادار للحوثيين المدعومين من إيران في المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن وزورقين مسيّرين في البحر الأحمر.

تقرر ان مواقع الرادار والزوارق المسيّرة… pic.twitter.com/ky5KhsoV6m — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) July 3, 2024

وفي 12 يناير/كانون الثاني الماضي أصدر البيت الأبيض بيانا مشتركا مع 10 دول أشار فيه إلى أن القوات المسلحة الأميركية والبريطانية بدأت هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق تسيطر عليها الجماعة في اليمن "ردا على هجمات الحوثيين ضد السفن التجارية".