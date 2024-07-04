أمير قطر: نسعى لإنهاء الحرب في غزة وإلى عودة المحتجزين بأسرع وقت

جدد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تمسك بلاده بإنهاء الحرب على قطاع غزة.

وخلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا، قال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنّ الدوحة تسعى إلى إنهاء الحرب من خلال التفاوض وعودة المحتجزين في أسرع وقت.

وأضاف أنه من غير المقبول ألا تكون هناك دولة فلسطينية على حدود عام 1967.

وبدوره، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن بلاده مقتنعة بإمكان حل القضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية وحل الدولتين.

كما قال بوتين إن روسيا على علم بجهود قطر الجبارة للتوصل إلى تسوية في غزة ووقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.