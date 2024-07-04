بوتين ينظر بجدية لنية ترامب وقف الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس أن بلاده تنظر بـ"جدية بالغة" إلى تصريحات المرشح الجمهوري دونالد ترامب التي أعلن فيها مرارا أنه سيوقف سريعا الحرب بين أوكرانيا وروسيا في حال إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال بوتين -في مؤتمر صحفي في أستانا- "ترامب بوصفه مرشحا للرئاسة الأميركية قال إنه مستعد ولديه النية لوقف الحرب في أوكرانيا، ننظر إلى ذلك بجدية بالغة".

وأضاف "بالطبع، لا أعرف مقترحاته المحتملة بشأن الطريقة التي يريد بها القيام بذلك، وبالطبع هذا سؤال رئيسي، لكن ليس لدي شك في أنه يقول ذلك بإخلاص، وندعم ذلك".

كما أكد بوتين أن بلاده تنتظر نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية و"الحالة الذهنية وتوجهات الإدارة المستقبلية" قبل استئناف أي حوار بشأن "الاستقرار الإستراتيجي".

وشدد مرة أخرى على معارضته أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا إذا لم تقدم كييف تنازلات "دائمة" لروسيا.

يشار إلى أن بوتين كان قد أعلن في 14 يونيو/حزيران الماضي استعداده للتفاوض مع أوكرانيا في حال سحبت قواتها من 4 مناطق تطالب بها موسكو، وإن هي تخلت عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مقللا من أهمية قمة سلام في سويسرا لم تدع إليها بلاده، ورفضت أوكرانيا وحلف الناتو والولايات المتحدة على الفور شروط بوتين لوقف الحرب.

ضرب قواعد جوية

ميدانيا، أعلنت روسيا اليوم الخميس عن 3 ضربات خلال 3 أيام استهدفت قواعد جوية أوكرانية.

وأعلنت بيانات رسمية روسية تدمير 5 طائرات من طراز "إس-يو 27" بقصف صاروخي على قاعدة ميرغورود على بعد 150 كيلومترا من الحدود الروسية.

وتم أيضا -بحسب المصدر ذاته- تدمير مروحية من طراز "مي-24" باستخدام منظومة إسكندر في بولتافا على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الروسية.

كما تم تدمير طائرة "ميغ-29" مرة أخرى بواسطة طائرة إسكندر في قاعدة دولجوينتسيفو على بعد نحو 80 كيلومترا من الجبهة و200 كيلومتر من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، والتي تعتبر بمثابة قاعدة خلفية للقوات الروسية.

ونشر الروس مقاطع فيديو التقطتها طائرة مسيرة لهذه العمليات، مما يعني تمكن الطائرة المسيرة من التوغل عميقا في الأراضي الأوكرانية والتحليق لفترة طويلة فوق القواعد بدون إسقاطها أو رصدها، قبل أن ترسل الإحداثيات الدقيقة إلى نظام إسكندر ليتمكن من إطلاق صواريخه الباليستية.

ضحايا مدنيون

من ناحية أخرى، ذكرت سلطات محلية أن امرأة مسنة قتلت وأصيب 8 أشخاص في هجمات روسية على شمال شرق وجنوب أوكرانيا.

وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف عبر تطبيق تليغرام إن امرأة مسنة قتلت وأصيب رجل في هجوم بقنبلة روسية موجهة استهدفت قرية روسكا لوزوفا في المنطقة الواقعة بشمال شرق البلاد.

كما ذكر حاكم منطقة دنيبروبتروفسك أن 7 أشخاص أصيبوا في بلدة نايكوبول التابعة للمنطقة.

وقال في وقت سابق من اليوم إن القوات الروسية هاجمت مناطق قريبة من نايكوبول بطائرات مسيرة ونيران مدفعية مساء أمس الأربعاء وصباح اليوم.

وتعرضت دنيبروبتروفسك وخاركيف لهجمات متكررة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وتنفي موسكو استهداف المدنيين أو البنية التحتية المدنية، لكن آلاف الأشخاص قتلوا وأصيبوا حتى الآن خلال الصراع.