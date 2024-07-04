الانتخابات البريطانية.. أرقام وتوقعات

بدأ الناخبون في بريطانيا -اليوم الخميس- التصويت لاختيار ممثليهم في مجلس العموم، في انتخابات يتوقع أن تطلق مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، وسط توقعات بفوز العماليين وخروج المحافظين من السلطة بعد 14 عاما في الحكم.

وفيما يلي بعض الأرقام المتعلقة بتلك الانتخابات:

المقاعد والمرشحون

يبلغ عدد المقاعد التي يجري التنافس عليها في أنحاء إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية 650، في حين يحتاج أي حزب إلى 326 مقعدا كي يحظى بالأغلبية في البرلمان.

يبلغ العدد الإجمالي للمرشحين 4515 من 98 حزبا سياسيا، وهذا رقم قياسي، 459 من المرشحين مستقلون و30 % نساء، في حين أحصت وكالة الصحافة الفرنسية أن هناك 29 مرشحا غير "جدي"، وأكثر من 100 من المرشحين يحملون اسم ديفيد بحسب جمعية الإصلاح الانتخابي.

أصغر المرشحين هما بيدرو دا كونسيساو وآدم واين جوزف غيلمان ويبلغان 18 عاما، في حين أن الأكبر سنا هو جون هيو موريس ويبلغ 86 عاما.

46 مليون ناخب

بلغ عدد الناخبين المسجلين في المملكة المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2023 أكثر من 46 مليون ناخب، وفق بيانات حكومية، فيما يُرجح أن يكون الرقم ارتفع مع اقتراب موعد الانتخابات التي أعلن في 22 مايو/أيار عن تنظيمها، في حين حُق للمرة الأولى هذا العام للمواطنين البريطانيين الذين أقاموا خارج البلاد لأكثر من 15 عاما التصويت أيضا.

40 ألف مركز اقتراع

يتوزع نحو 40 ألف مركز اقتراع في أنحاء البلاد، بحسب نادي الديمقراطية، ويمكن استخدام أي مكان كمركز اقتراع طالما أنه يلبي معايير معينة مثل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تُستخدم بعض الحانات مراكز للتصويت، إلى جانب وعود من المنظمين بفتح مكاتب اقتراع في سفينة وفي مركز لتربية النحل وملعب للكريكيت ومتحف للأحفوريات وغيرها.

توقعات بخاسرين

تشير التوقعات إلى أن 15 مرشحا من المحافظين ممن هم وزراء في حكومة ريشي سوناك، سيخسرون مقاعدهم بحسب استطلاع أجرته مؤسسة يوغوف.

من بين هؤلاء وزير المال جيريمي هانت وزير الدفاع غرانت شابس وزعيمة المحافظين في مجلس العموم بيني موردونت، وهذا يعني أن نصف أعضاء حكومة سوناك مهددون بخسارة مقاعدهم، فيما يسعى 27 وزيرا للاحتفاظ بمقاعدهم عدا عن سوناك نفسه.

ملايين التبرعات

جمعت الأسابيع الثلاثة الأولى من الحملة الانتخابية من 30 مايو/أيار إلى 19 حزيران، قرابة 13 مليون جنيه (16,4 مليون دولار) من التبرعات للأحزاب السياسية، بحسب أرقام لجنة الانتخابات، وحصل حزب المحافظين على نحو 1,2 مليون جنيه فيما جمع حزب العمال 8,4 ملايين.

تفاوت الثقة

وقال 12% فقط من البريطانيين إنهم يثقون في الأحزاب السياسية، على ما أظهر استطلاع حكومي أجري العام الماضي، بانخفاض عن 20% في 2022.

وفي حين قال 27% إنهم يثقون بالحكومة وأقل من الربع يثقون بمجلس العموم، وأقل بقليل من النصف قالوا إنهم لا يثقون بقدرتهم على المشاركة في العملية السياسية أو لا يثقون بها على الإطلاق.

وتوجه الناخبون صباح اليوم إلى نحو 40 ألف مركز اقتراع في إنجلترا وويلز وأسكتلندا وأيرلندا الشمالية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة عند إغلاق الصناديق الساعة العاشرة مساء.