أوكرانيا تسقط 21 مسيرة روسية وتتراجع في مدينة إستراتيجية شرقا

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية -اليوم الخميس- أنها أسقطت 21 من أصل 22 طائرة مسيرة من طراز شاهد، استخدمتها روسيا في هجوم ليلي.

وأفادت بأن الدفاعات الجوية الأوكرانية تمكنت من إسقاط الطائرات المسيرة فوق 6 مناطق في شمال ووسط أوكرانيا.

وفي منطقة تشيرنيهيف، قال حاكم المنطقة إن طائرة مسيرة قصفت منشأة دون ذكر مزيد من التفاصيل، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 5 آلاف مستهلك حتى صباح اليوم.

وفي دنيبروبتروفسك، أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية طائرتين مسيرتين.

انسحاب أوكرانيا

من جانبها، نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن صاروخا روسيا قصف ودمر مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار بمنطقة دنيبروبتروفسك.

بدوره، أكد الجيش الأوكراني انسحابه من حي في مدينة تشاسيف يار الإستراتيجية في شرق البلاد بعدما أعلنت موسكو السيطرة عليه.

وأعلن نازار فولوشين، الناطق باسم تجمع قوات خورتيتسيا المنتشر في منطقة تشاسيف يار، أن القيادة قررت التراجع إلى مواقع أكثر أمانا وجاهزية.

وجاء ذلك بعدما أعلنت روسيا سيطرتها على حي في المدينة الإستراتيجية التي تسعى للسيطرة عليها منذ أشهر لتحقيق اختراق حاسم في شرق أوكرانيا.

وأضاف فولوشين أن الاحتفاظ بحي كانال، الذي دخل إليه "العدو" لم يعد مناسبا، حيث يهدد حياة الجنود وصحتهم.

وأوضح أن الجيش الروسي يواصل مهاجمة بقية أجزاء المدينة الواقعة على الجانب الآخر من القناة، بهدف الاستيلاء عليها بالكامل.

وأشار إلى تسجيل 238 عملية قصف في منطقة تشاسيف يار وحدها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مع استهداف الجزء الجنوبي من المدينة بشكل كبير.

وذكرت محطة "ديبستايت" عبر منصة تلغرام، التي تستند إلى مصادر قريبة من الجيش الأوكراني، أن الحي دُمر بالكامل وأن البقاء فيه سيؤدي إلى "خسائر إضافية".

وأشارت إلى أن الانسحاب من هذا الحي هو القرار المنطقي رغم صعوبته.

ضربات متبادلة

وفي منطقة زاباروجيا، قُتل شخصان جراء ضربات روسية، وأصيب رجل آخر، وفق ما أفاد به الحاكم إيفان فيدوروف.

وقال فيدوروف إن المنطقة شهدت 391 هجوما روسيا على 10 بلدات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أصيب 8 أشخاص في غارة شنتها مسيرات أوكرانية على موقع محطة متفرعة عن محطة زاباروجيا النووية التي تحتلها روسيا.

أما في روسيا، فقد أعلن حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، اليوم الخميس إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي من دون وقوع إصابات أو أضرار، وأكد أن قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية تصدت للهجوم.