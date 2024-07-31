وائل الدحدوح: اغتيال إسماعيل الغول يذكرنا بالماضي ويعيدنا للمربع الأول

قال مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يعير اهتماما للصحفيين الفلسطينيين رغم ارتدائهم سترات صحفية، واصفا اغتيال مراسل الجزيرة إسماعيل الغول بأنه يذكره بالماضي ويعيده إلى المربع الأول.

جاء ذلك في معرض تعليقه على اغتيال الاحتلال إسماعيل الغول والمصور رامي الريفي في غارة استهدفتهما بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وأوضح الدحدوح -خلال مداخلة مع الجزيرة- أن إسماعيل الغول كان يقوم بواجبه وينقل الأحداث المتلاحقة في غزة، مشيرا إلى سقوط 165 صحفيا وصحفية في هجمات إسرائيلية خلال الحرب الحالية رغم أنهم محميون وفق القانون الدولي.

وأضاف أن الصحفيين في غزة يأخذون أقصى درجات الحيطة والحذر والحماية بشكل لا تخطئه العين أو التقنيات التي يحوزها جيش الاحتلال.

وبشأن اغتيال إسماعيل الغول، قال الدحدوح إنها تذكره بالماضي بعد نجاته من الموت بأعجوبة في مختلف مدن القطاع، كما أنه انتشل نجله الشهيد الصحفي حمزة ومصور الجزيرة سامر أبو دقة في استهدافين منفصلين.

ومع ذلك، شدد الدحدوح على أن الصحفيين الفلسطينيين -رغم الاستهداف والقتل الممنهج- يصرون على إيصال الصوت والرسالة التي قال إنها إنسانية، ولكنها في غاية الأهمية.

ورأى أن اغتيال الغول يعيدنا إلى المربع الأول، مجددا التأكيد على استمرار بقية الزملاء في نقل الرسالة الصحفية بعد اغتياله.

معاناة صحفيي غزة

وأشار الدحدوح إلى أن الصحفيين الفلسطينيين تحولوا إلى أهداف لقناصة الاحتلال وطائراته الحربية والمسيّرة، مضيفا أن حال الشعب الفلسطيني "لا يخفى على أحد ولكنه أصبح موجعا بدرجة كبيرة لا تحتمل، فالواقع مؤلم جدا".

وأكد أن الصحفيين الذين عاشوا الحرب يدركون خطورة الأوضاع ولكنهم يتعالون عن هذا الهاجس الكبير، مضيفا أنه "إذا استغرق الصحفي بالتفكير لن يعمل لأنها مهمة موت وشطب عن الحياة خلال الحرب".

ونبه إلى أن قطاع غزة تحول إلى بؤرة موت للأطفال والأطباء والمدنيين وكبار السن والصحفيين الذين يستهدفون بشكل خاص في الخيام والمدارس والمستشفيات.

وفي وقت سابق اليوم، اغتال الاحتلال الإسرائيلي إسماعيل الغول ورامي الريفي، بقصف استهدفهما في أثناء وجودهما في سيارتهما، خلال تغطية لهما بجوار منزل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد إسماعيل هنية المدمر في مخيم الشاطئ.

وقد أدانت شبكة الجزيرة بأشد العبارات جريمة اغتيال الاحتلال مراسلها في غزة، وتعهدت باتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة لمقاضاة قتلة صحفييها، كما طالبت باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الجرائم المستمرة للاحتلال ضد الصحفيين والإعلاميين بغزة.