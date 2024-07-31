هنية في آخر ظهور قبل استشهاده: القدس محور الصراع مع إسرائيل

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية -في آخر ظهور تلفزيوني له أمس الثلاثاء من العاصمة الإيرانية قبل اغتياله- أن القدس في القلب وهي محور الصراع مع إسرائيل.

وأشار هنية -في تصريحات لقناة "إس إن إن" الإيرانية على هامش حضوره معرض أرض الحضارات في طهران- إلى أن الدول وشعوب الأمة الإسلامية ترى في القدس أنها قبلتها الأولى وأنها محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن الحضارات الإنسانية نشأت من هذه المنطقة ومن شعوبها، محذرا من محاولات البعض صناعة حضارات زائفة تعتمد على القتل وسفك الدماء ونهب الثروات واحتلال الأراضي.

وشدد هنية أن الحضارات الزائفة التي قامت على احتلال أراضي الغير ستنتهي لا محالة، وأن الحضارات الحقيقية التي تستند إلى القيم الإنسانية والشريعة السماوية تضمن استمرارها وبقاءها.

آخرین تصاویر از شهید #اسماعيل_هنية در تهران با حضور در «سرزمین تمدن‌ها» pic.twitter.com/5E2wPldM7Q — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) July 31, 2024

وصباح اليوم الأربعاء، أعلنت حركة حماس عن اغتيال هنية في العاصمة الإيرانية.

وقالت حماس في بيان إن هنية قضى "إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران".

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن هنية استشهد وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران.