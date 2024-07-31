نتنياهو يتجنب الحديث عن اغتيال هنية ويتوقع "أياما صعبة"

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خطاب متلفز، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل "مستعدة لجميع الاحتمالات"، وذلك في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بطهران، والقائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر ببيروت.

ولم يذكر نتنياهو عملية اغتيال هنية، لكنه قال إن إسرائيل وجّهت ضربات ساحقة لوكلاء إيران، على حد تعبيره، وإنها قتلت من وصفه بأنه نائب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في إشارة إلى فؤاد شكر، محملا إياه مسؤولية الهجمات على الجبهة الشمالية.

وأكد نتنياهو، في كلمته، أن إسرائيل تتأهب لجميع الاحتمالات، محذرا الإسرائيليين من أن "الأيام المقبلة ستكون صعبة، فمنذ الهجوم في بيروت سمعنا تهديدات من كل الجبهات".

وقال إنه لم ولن يخضع لأي ضغوط بشأن إيقاف الحرب في قطاع غزة، وأضاف "لو كنت خضعت لها لما قتلنا مسؤولي حماس أو سيطرنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الرد متوقع خلال أيام، لكن ليس واضحا كيف سيكون وما نطاقه.

وأضافت الهيئة أن إسرائيل تستعد لمواجهة "انتقام مشترك ينطلق من الأراضي الإيرانية واللبنانية وربما اليمنية".