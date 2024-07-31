مسيرات حاشدة في لبنان والأردن والمغرب تنديدا باغتيال هنية

أثار اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران ردود فعل غاضبة بشوارع لبنان والأردن والمغرب، اليوم الأربعاء، حيث خرجت مظاهرات نددت بالاغتيال، وأكدت دعمها للمقاومة.

وخرجت مسيرات حاشدة في مخيم الجليل ببعلبك شرق لبنان وفي مخيم البداوي شمال لبنان، عبّر فيها المشاركون عن غضبهم واستنكارهم لاغتيال هنية.

وفي جنوب لبنان، نظمت مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في مدينة صور مسيرات، استنكارا لاغتيال هنية ودعما للشعب الفلسطيني في غزة.

📸 متابعة صفا| مظاهرة في مخيم الجليل بلبنان تنديدا باغتيال القيادي إسماعيل هنية pic.twitter.com/YMg7eccEcl — وكالة صفا (@SafaPs) July 31, 2024

الأردن يدعم المقاومة

وفي الأردن، قال مراسل الجزيرة نت حبيب أبو محفوظ إن مختلف المحافظات الأردنية والمخيمات الفلسطينية شهدت مسيرات جماهيريّة حاشدة تنديدا باغتيال هنيّة، دعا لها الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن.

وأضاف أن آلاف الأردنيين شاركوا في الوقفة الشعبية الغاضبة بالقرب من مقر السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في العاصمة عمان، تنديدا باغتيال هنية.

وقال إن المئات في محافظة الزرقاء شاركوا في مسيرة انطلقت تنديدا بعملية اغتيال هنية، وأكد المشاركون في المسيرة دعمهم المطلق لفصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة.

وفي هذا الصدد، وصف شيخ قبيلة بني صخر طراد الفايز -في حديثه للجزيرة نت- استهداف إسماعيل هنية بـ"الخطأ الكبير"، قائلا "إن الاحتلال يسيطر تماما على الأمة العربية، بدعم مباشر من الإدارة الأميركية، ويجب على شعوب وأنظمة الدول العربية أن تقف في وجهه".

كما نعى رئيس الوزراء الأردني الأسبق طاهر المصري إسماعيل هنية، الذي رأى أنه قدم كل ما يملك لأجل القضية الفلسطينية، وأن عملية الاغتيال "لن تؤثر على مسار المقاومة".

من جهته، قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن مراد العضايلة إن استشهاد إسماعيل هنية "يمثل رصيدا إضافيا للشعب الفلسطيني وحركة حماس على طريق التحرير والبذل والعطاء".

المغرب يغضب

وفي المغرب، خرج الآلاف من المتظاهرين وسط العاصمة الرباط وبمدن عدة بينها الدار البيضاء وطنجة ومكناس.

وقال مراسل الجزيرة نت يوسف بناصرية إن المتظاهرين نددوا أمام مبنى البرلمان المغربي في الرباط باغتيال القيادي الفلسطيني البارز، في مظاهرة شعبية دعت إليها عدة هيئات بينها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين.

ورفعت الحشود، التي تجمعت أمام مبنى البرلمان، الأعلام الفلسطينية مرددة شعارات تدين سياسة الاغتيالات الإسرائيلية بحق رموز المقاومة الفلسطينية، وبالدعم الغربي لإسرائيل في حربها على قطاع غزة، كما طالبوا بإنهاء التطبيع مع الاحتلال.

وأفاد عضو السكرتارية الوطنية الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع أبو الشتاء مساعف -في حديث للجزيرة نت- بأن هناك نحو 20 مدينة بالمغرب شهدت مظاهرات شعبية دعت إليها للتنديد باغتيال هنية.

كما نددت الأحزاب والتنظيمات السياسية في المغرب باغتيال هنية، قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران إن اغتيال هنية "لن يزيد الاحتلال إلا هزيمة وانكسارا".

وأدان كل من الأمين العام لجماعة العدل والإحسان محمد عبادي والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية حمد نبيل بنعبد الله اغتيال هنية، وقال إن ذلك "سيكون وقودا متجددا للمقاومة".

وفي وقت مبكّر اليوم الأربعاء، أعلنت حماس اغتيال هنية إثر غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته أمس الثلاثاء في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.