45 شهيدا خلال 24 ساعة في قصف إسرائيلي على غزة

تواصلت الغارات الإسرائيلية على أنحاء متفرقة في قطاع غزة موقعة شهداء ومصابين، في حين أفادت وزارة الصحة في القطاع بأن عدد الضحايا في الساعات الـ24 الماضية بلغ 45 شهيدا، فضلا عن 77 جريحا.

واستشهد 10 فلسطينيين إثر غارة إسرائيلية على سيارة مدنية في شارع صلاح الدين قرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

كما استشهد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى الحي السعودي غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وانتشلت طواقم الإسعاف جثمان شهيد ومصابين بعد قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلا في منطقة المواصي غربي رفح.

من جهتها، أفادت وزارة الصحة في القطاع بأن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين منذ 299 يوما من الحرب على غزة؛ حيث بلغ عدد الضحايا في الساعات الـ24 الماضية 45 شهيدا، إضافة إلى 77 جريحا.

وقالت الوزارة -في تقرير إحصائي يومي- إن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 39 ألفا و445 شهيدا، و91 ألفا و73 جريحا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وإلى جانب الضحايا -ومعظمهم من الأطفال والنساء- أسفرت الحرب عن أكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

عمليات للمقاومة

وعلى صعيد المقاومة، أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– أن مقاتليها قصفوا بقذائف الهاون تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته على خط الإمداد في محور نتساريم.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أن مقاتليها في مدينة رفح تمكنوا خلال كمين مركب أمس الثلاثاء من الاشتباك مع قوة إسرائيلية متحصنة بمنزل في مخيم الشابورة من مسافة الصفر، وإيقاعها بين قتيل وجريح.

كما استهدفوا خلال الاشتباك دبابة ميركافا إسرائيلية كانت موجودة لتأمين القوة بقذيفة "الياسين 105". وفور وصول قوة الإنقاذ، تم قصف المكان ومحيطه بقذائف الهاون.

وأضافت القسام أن مقاتليها -بالاشتراك مع سرايا القدس- اشتبكوا مع قوة إسرائيلية، وأجهزوا على أحد الجنود من المسافة صفر، كما استهدفوا دبابة "ميركافا-4" إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105″، وقصفوا محيط مكان العملية بقذائف هاون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- حربا على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.