نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين: خامنئي أمر بضرب إسرائيل

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 3 مسؤولين إيرانيين مطلعين أن المرشد الإيراني علي خامنئي أمر بضرب إسرائيل مباشرة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران.

وأوضحت الصحيفة الأميركية نقلا عن المسؤولين الإيرانيين أن خامنئي أصدر أوامره في اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وأضاف هؤلاء أن القادة يدرسون شن هجوم بمسيّرات وصواريخ على أهداف عسكرية بمحيط تل أبيب وحيفا، وأن من بين الخيارات هجوم منسق من إيران واليمن وسوريا والعراق لتحقيق أقصى تأثير.

وقال المسؤولون الإيرانيون -بحسب الصحيفة- إن خامنئي أمر الحرس الثوري والجيش بإعداد خطط للهجوم والدفاع إذا توسعت الحرب، مشيرين إلى أن إيران ستحرص على تجنب ضرب الأهداف المدنية في أي هجوم على إسرائيل.

انتهاك صارخ

من جانب آخر، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن جريمة اغتيال القيادي البارز في حزب الله اللبناني فؤاد شكر انتهاك صارخ للقانون الدولي وسيادة لبنان ووحدته.

وشددت الخارجية الإيرانية على أن اغتيال شكر في بيروت "عمل صهيوني آثم على العالم إدانته".

وأضافت أن "استشهاد قادة جبهة المقاومة يجعلها أكثر قوة وإصرارا في حربها ضد إسرائيل".

وفي وقت متأخر الثلاثاء، أكد الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من اغتيال شكر في غارة على ضاحية بيروت الجنوبية، ووصفه بأنه أكبر قائد عسكري في حزب الله.

وصباح الأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته بطهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء اغتيال هنية وشكر في وقت تشن فيه إسرائيل -بدعم أميركي مطلق- حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أسفرت عن أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.​​​​​​