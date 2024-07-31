أخبار

عاجل| المرشد الإيراني: الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي باغتياله هنية مهد الأرضية لمعاقبته بقسوة

31/7/2024-|آخر تحديث: 31/7/202411:23 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة