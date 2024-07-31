صور فضائية تظهر حاملة طائرات أميركية على بعد 40 ميلا بحريا من إيران

أظهرت صور أقمار اصطناعية ملتقطة -أول أمس الاثنين- إبحار حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس ثيودور روزفلت" في مياه الخليج قرب سواحل إيران الجنوبية.

وظهرت حاملة الطائرات الأميركية على مسافة نحو 40 ميلا بحريا من ساحل مدينة بوشهر الإيرانية، كما تبعد قرابة 60 ميلا بحريا عن سواحل البحرين.

وكانت القيادة الوسطى الأميركية أعلنت -في بيان- أن مجموعة القوة الضاربة لحاملة الطائرات ثيودور روزفلت وصلت إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي يوم 12 يوليو/تموز الجاري، من أجل "ردع العدوان وتعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية التدفق الحر للتجارة بالمنطقة".

ويأتي هذا في ظل مخاوف لدى الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي لإسرائيل في حربها على غزة– من اندلاع صراع إقليمي واسع وحرب شاملة بين إسرائيل ولبنان، لا سيما عقب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، وإعلان الجيش الإسرائيلي اغتيال من وصفه برئيس أركان حزب الله اللبناني فؤاد شكر.