غارات على غزة وتكشّف أجزاء من نكبة بني سهيلا

استشهد عدد من الفلسطينيين وجرح آخر في الغارات الإسرائيلية والقصف المتواصل على مناطق متفرقة في غزة، في حين استمر انتشال الجثث من بني سهيلا شرقي خان يونس جنوب القطاع بعد انسحاب قوات الاحتلال منها.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط شهيد و4 مصابين في قصف إسرائيلي على عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.

كما قال المراسل إن جيش الاحتلال شن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وفي وقت سابق أفاد المراسل باستشهاد 12 شخصا وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين في مدخل مخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي شمال القطاع، أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في بناية بشارع الجلاء في مدينة غزة.

انتشال جثامين

في سياق متصل، انتشلت طواقم الدفاع المدني في غزة أمس الثلاثاء جثامين 42 فلسطينيا من بني سهيلا شرق محافظة خان يونس عقب انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منها بعد غزو بري استمر أكثر من أسبوع.

وأعلن الدفاع المدني أنه انتشل نحو 300 شهيد منذ بداية الاجتياح الاسرائيلي للمنطقة قبل 8 أيام.

يأتي ذلك في وقت أفادت وزارة الصحة في القطاع أمس الثلاثاء بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر في حق العائلات بقطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و73 مصابا.

وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي لضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 39 ألفا و400 شهيد و90 ألفا و996 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

عمليات للمقاومة

ميدانيا أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي قصفها بالهاون حشود الجيش الإسرائيلي في محيط مسجد البراء بحي تل الهوى في مدينة غزة.

وفي معارك جنوبي القطاع، بثت سرايا القدس صورا لقصفها بالهاون جنود وآليات جيش الاحتلال في محيط معبر رفح.

في سياق متصل، قال الجيش الاسرائيلي إن الفرقة 98 تمكنت حتى الآن من تدمير 100 كيلومتر من الأنفاق في قطاع غزة بالإضافة الى عشرات من المقار والأهداف التابعة لحركة حماس.

بينما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن العقيد احتياط حازي نحاما قوله إن الحديث عن تدمير أنفاق حماس ذر للرماد في العيون.

وأضاف نحاما أن الجيش يدمر أول 100 متر من الأنفاق فقط وأنه لا يدمر جميع الأنفاق التي يكتشفها الجنود. واتهم نحاما الجيش الإسرائيلي بتضليل الرأي العام والكذب على القيادة السياسية.