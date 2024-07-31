إطلاق نار قرب الخليل والاحتلال يواصل حملته العسكرية بالضفة

قالت مصادر فلسطينية إن عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة كريات أربع شمال شرق مدينة الخليل، في حين واصل الاحتلال فجر اليوم الأربعاء حملة اقتحاماته لمناطق وبلدات عدة في الضفة الغربية بينها نابلس وجنين ورام الله.

وأوضحت المصادر أن حادث إطلاق النار قرب الخليل أسفر عن إصابات وصفتها بالخطيرة، في حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع إصابات في إطلاق النار في المكان.

ويأتي ذلك بعد أن استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال أمس بعدما أطلقت عليه النار بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في الخليل، كما أصابت آخر بالرصاص الحي في نابلس.

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من مكان عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربعة في الخليل pic.twitter.com/m9EUBGJr1C — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 31, 2024

كما أفادت مصادر فلسطينية بأن إطلاق نار استهدف نقطة جيش الاحتلال المقامة على جبل جرزيم في نابلس، إلى جانب اندلاع مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت قرية تل جنوب نابلس.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال كفر جمال جنوب المدينة، بالتوازي مع اقتحامها منطقة عطارة شمال مدينة رام الله وتفجيرها منزل الأسير مريد دحادحة، إلى جانب اقتحام قوات الاحتلال صانور جنوب جنين وقيامة بمصادرة معدات من أحد المحال هناك.

وأمس، أصيب مواطن مقدسي بجروح طفيفة خلال محاولة تصديه لأعمال تجريف أرض تعود لعائلة عليان في قرية بيت صفافا جنوب القدس المحتلة.

كما أصيب شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم شعفاط بالقدس، وأفاد شهود بأن قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه السكان والمحال التجارية والمنازل، مما أدى لإصابة الشاب. وانسحبت قوات الاحتلال عقب اعتقالها شابا آخر.

🔴 جانب من تواجد قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال #الخليل. pic.twitter.com/S6aPb6thnr — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) July 31, 2024

اعتقالات

وخلال مداهماته في الضفة، يشن جيش الاحتلال اعتقالات طالت فلسطينيين في مناطق عدة، منها ما ذكرته منصات فلسطينية اليوم عن اعتقالات قام بها جيش الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل، ضمن حملة مستمرة في مختلف مناطق الضفة.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال 16 فلسطينيا ليلة وصباح أمس، بينهم أطفال وأسرى محررون، في أنحاء متفرقة من الضفة بما فيها القدس، بعد حملة واسعة الأحد والاثنين الماضيين شملت 40 فلسطينيا على الأقل من الضفة، لترتفع حصيلة الأسرى إلى 9 آلاف و855 أسيرا منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيان بأن الاعتقالات تركزت في محافظة رام الله، في حين توزعت باقي الاعتقالات على محافظات بيت لحم وقلقيلية ونابلس وطولكرم والقدس المحتلة.

ولفتت المؤسستان إلى أن الجيش الإسرائيلي ينفذ خلال حملات الاعتقال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، يصعد الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في الضفة مخلفا 592 شهيدا فضلا عن نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.