استطلاع: هاريس تتقدم بنقطة مئوية على ترامب في سباق الرئاسة

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته "رويترز/إبسوس" تقدم المرشحة الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية الأميركية كامالا هاريس بفارق نقطة مئوية واحدة على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وأظهر الاستطلاع الذي استمر 3 أيام وانتهى الأحد أن هاريس تحظى بدعم 43% من الناخبين المسجلين، مقابل 42% لترامب.

وكان استطلاع للرأي أجرته نفس الجهة الأسبوع الماضي قد أظهر تقدم هاريس على ترامب بواقع 44 إلى 42% وذلك قبل 5 أشهر من انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وعززت هاريس موقعها بوصفها مرشحة عن الحزب الديمقراطي على مدى الأيام العشرة الماضية، وذلك بعد أن رضخ الرئيس جو بايدن (81 عاما) للضغوط المتزايدة داخل حزبه وأعلن انسحابه من السباق الرئاسي. ومنذ ذلك الحين، انهمرت التبرعات ورسائل التأييد على هاريس.

وأظهر الاستطلاع أن الناخبين المسجلين يفضلون نهج ترامب في مجالات الاقتصاد والهجرة والجريمة، في حين يرون أن هاريس لديها خطة أفضل في مجال الرعاية الصحية.

وشمل الاستطلاع 1025 بالغا أميركيا، من بينهم 876 ناخبا مسجلا، وأجري عبر الإنترنت في الفترة من 26 إلى 28 يوليو/ تموز الجاري.

وكان ترامب يتقدم بـ6 نقاط على بايدن بداية هذا الشهر قبل أن يخرج الأخير من السباق ويدعم نائبته، وإثر ذلك أظهر الناخبون السود واللاتينيون والشباب دعما أكبر لهاريس مقارنة بما أظهروه لبايدن في استطلاع رأي سابق عقب مناظرته مع ترامب أواخر الشهر الماضي.

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الجاري أن الدعم الأكبر بين الناخبين غير البيض قد يساعد هاريس في الولايات المتنوعة عرقيا وثقافيا مثل أريزونا ونيفادا وجورجيا وكارولينا الشمالية.