أبرز ردود الفعل العربية والدولية على اغتيال هنية

عبرت العديد من الدول عن إدانتها لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران اليوم الأربعاء، وحذرت من تداعيات الحادث على مستقبل المنطقة.

ونستعرض هنا أبرز ردود الفعل العربية والدولية بعد استشهاد هنية في طهران:

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان:

إيران تنعى شريكها في الأحزان والأفراح وقائد المقاومة الفلسطينية شهيد القدس إسماعيل هنية.

إيران ستدافع عن سلامة أراضيها وشرفها وستجعل الغزاة الإرهابيين يندمون على أعمالهم الجبانة.

المرشد الإيراني علي خامنئي:

الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران.

الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي مهد لنفسه بهذا العمل الأرضية لعقاب قاس.

المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني:

الجهات المختصة لا تزال تحقق في أبعاد وتفاصيل اغتيال هنية.

دماء المجاهد المناضل للخلاص من براثن المحتلين الصهاينة لن تذهب هدرا أبدا.

استشهاد هنية في طهران سيقوي ويعمق الصلة الوثيقة بين طهران وفلسطين والمقاومة.

وزارة الخارجية القطرية:

دولة قطر تدين بأشد العبارات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

اغتيال هنية جريمة شنيعة وتصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني.

اغتيال هنية واستهداف إسرائيل للمدنيين بغزة سيؤدي لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام.

هنية من قادة المقاومة الكبار الذين وقفوا بشجاعة أمام مشروع الهيمنة الأميركي والاحتلال الصهيوني.

استشهاد هنية سيزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

أدين بشدة وأشجب عملية الاغتيال الغادرة ضد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

اغتيال هنية يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني لكن "الهمجية الصهيونية" لن تحقق أهدافها.

اغتيال هنية خسة تهدف إلى تقويض القضية الفلسطينية ومقاومة غزة المجيدة ونضال إخواننا الفلسطينيين المحق.

وزارة الخارجية الأردنية:

ندين بأشد العبارات اغتيال هنية.

ما حدث جريمة تصعيدية ستدفع باتجاه المزيد من التوتر والفوضى في المنطقة.

وزارة الخارجية التركية:

ما جرى في طهران عملية اغتيال دنيئة تهدف إلى مد نطاق الحرب من غزة إلى المستوى الإقليمي.

عملية الاغتيال تظهر أن "حكومة نتنياهو ليس لديها نية لتحقيق السلام".

وزارة الخارجية الروسية:

قتل هنية اغتيال سياسي غير مقبول على الإطلاق.

العملية ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في التوترات.

المسؤولون عن اغتيال هنية كانوا يدركون التداعيات الخطيرة لذلك على المنطقة.

ندعو كافة الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس بعد اغتيال هنية والامتناع عن اتخاذ خطوات قد تؤدي إلى اندلاع صراع مسلح واسع النطاق في الشرق الأوسط.

وزارة الخارجية الصينية:

نعارض وندين بشدة عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

يجب وقف إطلاق النار في أقرب وقت لتجنب زيادة التصعيد والمواجهة.

الصين تتبنى دائما حل الخلافات الإقليمية عبر المفاوضات والحوار.

جماعة الحوثيين:

اغتيال هنية جريمة إرهابية شنعاء وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

اغتيال القائد هنية خسارة فادحة للأمة في مرحلة مفصلية من المواجهة مع إسرائيل.

حركة طالبان:

استشهاد هنية خسارة كبيرة للأمة.

استمرار جرائم النظام الصهيوني سيجعل المنطقة أكثر اضطرابا.

وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو: