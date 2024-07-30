قتلى في غارة استهدفت مقرا للحشد الشعبي جنوب بغداد

قالت وسائل إعلام عراقية، الثلاثاء إن مقرا عسكريا للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد تعرض لهجوم جوي.

وأكدت مصادر أمنية في المحافظة للجزيرة مقتل اثنين من عناصر الحشد الشعبي وجرح 3 آخرين بهجوم من خلال طيران مسيّر، وقالت المصادر إنه تم نقل القتلى والجرحى إلى مستشفيات في محافظة كربلاء جنوب بغداد.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الحشد، قوله إن الهجوم أسفر عن إصابة 4 أشخاص حالهم خطيرة، لافتا إلى أن الانفجارات "ناتجة عن غارات جوية" استهدفت المقر بـ"4 إلى 5 صواريخ".

وتحدثت أنباء أن طائرات أميركية نفذت الغارة، في حين لم يصدر بعد أي تعليق من الولايات المتحدة حول الادعاءات بهذا الخصوص، كما لم يصدر أي بيان بعد من الحكومة العراقية حول الموضوع، حتى الآن.

وكان مصدر أمني قد أشار إلى أن الطيران المسير كان يحلق فوق المدينة منذ يوم الاثنين.