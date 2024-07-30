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عاجل| مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: سنرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي

30/7/2024

مصدر قيادي في حزب الله للجزيرة: سنرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي

المصدر : الجزيرة