الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يؤدي اليمين الدستورية

أدى الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان) اليوم الثلاثاء، ليصبح رسميا الرئيس التاسع للجمهورية، خلفا للرئيس إبراهيم رئيسي الذي قضى في حادث تحطم مروحية في مايو/أيار الماضي.

وقال بزشكيان "بصفتي رئيسا، أمام القرآن وشعب إيران، أقسم بالله العظيم أن أصون الدين الرسمي ونظام الجمهورية الإسلامية ودستور البلاد".

وفي كلمته عقب أداء اليمين، قال الرئيس الجديد إن إيران تبدأ فصلا جديدا، مؤكدا أنه سيعمل على حماية حقوق الشعب الإيراني على المستوى الدولي، وسيقود حكومة وفاق وطني تعمل وفق رؤية المرشد الإيراني علي خامنئي.

كما شدد بزشكيان -خلال الجلسة التي حضرها قادة وممثلون لما يعرف بمحور المقاومة– أن بلاده تعمل على تخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال.

وأضاف أن "من يدعمون قتلة الأطفال في غزة لا يمكن أن يعطونا دروسا في حقوق الإنسان".

وقال الرئيس الإيراني إنه سيسعى لرفع الحظر الاقتصادي عن إيران، وسيعمل على تطوير العلاقات مع دول الجوار من أجل تحسين حياة شعوب المنطقة، وفق تعبيره.