السودان يفتتح سفارته في إيران بعد 8 سنوات من الإغلاق

افتتح وزير الخارجية حسن عوض علي، اليوم الثلاثاء، مقر سفارة السودان في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية السودانية إن "الخطوة تمثل إيذانا ببدء عمل السفارة السودانية في إيران، بعد انقطاع 8 سنوات".

وتأتي الخطوة بعد قطيعة دبلوماسية استمرت منذ يونيو/حزيران 2016، عندما أعلن الرئيس المعزول عمر البشير قطع العلاقات مع إيران على خلفية اقتحام سفارة السعودية في طهران.

وفي 21 يوليو/تموز الجاري، اعتمد رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان أوراق حسن شاه حسيني سفيرا ومفوضا فوق العادة من إيران لدى السودان، الذي سمى بدوره عبد العزيز حسن صالح سفيرا جديدا إلى طهران.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت وزارة الخارجية السودانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران بعد اتصالات رفيعة المستوى بين البلدين جرت قبلها بأشهر، حيث اتفق البلدان على إعادة عمل السفارات وتبادل الوفود الرسمية لبحث سبل تطوير التعاون المشترك.