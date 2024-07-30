قضت محكمة في لندن، اليوم الثلاثاء، على الداعية الإسلامي البريطاني أنجم تشودري بالسجن مدى الحياة بتهمة إدارة منظمة "إرهابية"، على حد وصف المحكمة.

وأدين تشودري (57 عاما) الأسبوع الماضي بإدارة جماعة (المهاجرون) المصنفة منظمة إرهابية على حد تعبير السلطات البريطانية، منذ أكثر من 10 سنوات وبتشجيع آخرين على دعم الجماعة المحظورة.

وحكم القاضي مارك وول بمحكمة وولويتش كراون بأن يقضي تشودري في السجن مدة لا تقل عن 28 عاما قبل أن يصبح مؤهلا للإفراج المشروط.

وقال القاضي إن "جماعة (المهاجرون) منظمة متشددة تهدف إلى نشر الشريعة الإسلامية في العالم قدر المستطاع باستخدام وسائل عنيفة حيثما تطلب الأمر".

وكان تشودري ذات يوم أبرز داعية إسلامي في بريطانيا ولفت الانتباه بعدما أثنى على منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة وعبّر عن رغبته في تحويل قصر باكنغهام إلى مسجد.

وسُجن تشودري سابقا في عام 2016 بتهمة التحريض على دعم تنظيم الدولة الإسلامية لكن أُطلق سراحه في عام 2018 بعد أن قضى نصف مدة عقوبته وكانت 5.5 سنوات.

ومثل تشودري للمحاكمة مع الكندي خالد حسين (29 عاما) الذي ألقي القبض عليه في اليوم نفسه مع تشودري عام 2023 عندما وصل على متن رحلة إلى مطار هيثرو.

وأدين حسين بتهمة الانتماء إلى منظمة محظورة وحكم عليه بالسجن لـ5 سنوات.