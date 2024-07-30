أخبار|أفغانستان

أفغانستان "تتبرّأ" من بعثاتها الدبلوماسية في 14 دولة

Afghans gather outside the passport office after Taliban officials announced they will start issuing passports to its citizens again, following months of delays that hampered attempts by those trying to flee the country after the Taliban seized control, in Kabul, Afghanistan October 6, 2021. REUTERS/Jorge Silva TPX IMAGES OF THE DAY
مواطنون أفغان أمام مركز لاستخراج الجوازات في كابل (رويترز)
30/7/2024

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم الثلاثاء أنها لن تعترف بعد الآن بالوثائق القنصلية الصادرة عن البعثات الدبلوماسية الأفغانية في العديد من الدول الغربية بسبب ما سمته عدم استجابتها للتعاون مع الحكومة الأفغانية.

وفي بيان، قالت الوزارة إنها قطعت العلاقة مع سفارات وقنصليات أفغانية لدى كلّ من لندن وبرلين وبون وبلجيكا وسويسرا والنمسا، وفرنسا وإيطاليا واليونان وبولندا والسويد والنرويج وكندا وأستراليا.

وأضافت الوزارة أن هذه البعثات عملت "بصورة تعسفية" وانتهكت توجيهات كابل التي دعتها مرارا للتعاون مع الحكومة المركزية، لكنها لم تستجب.

وأوضحت أنه وفي هذا الإطار، فإن وزارة الخارجية والمؤسسات المعنية الأخرى في الحكومة المؤقتة لن تصادق على المعاملات المنجزة في هذه البعثات الدبلوماسية.

A man holds an expired passport as Afghans gather outside the passport office after Taliban officials announced they will start issuing passports to its citizens again, following months of delays that hampered attempts by those trying to flee the country after the Taliban seized control, in Kabul, Afghanistan October 6, 2021. REUTERS/Jorge Silva
القرار قد يؤثر سلبا على استخراج جوازات السفر للأفغان في الخارج (رويترز)

مراجعة البعثات

وطالب البيان الأجانب والمواطنين الأفغان في هذه المدن والدول، بمراجعة البعثات الأفغانية في دول أخرى لإنجاز معاملاتهم.

ومن شأن القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بأثر فوري، أن يؤثر على استخراج جوازات السفر والتأشيرات والوثائق الرسمية الصادرة عن البعثات المذكورة سابقا.

وبعد وصول حركة طالبان إلى الحكم عام 2021، أعلنت بعض الدول رفضها عمل ممثلي الحكومة المؤقتة، في البعثات الدبلوماسية الأفغانية على أراضيها.

وعلى إثر ذلك، واصل ممثلو الحكومة الأفغانية السابقة إدارة البعثات الدبلوماسية لبلادهم في هذه الدول، مما أدى لظهور خلافات بين هذه البعثات وحكومة طالبان المؤقتة.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت على العاصمة الأفغانية يوم 15 أغسطس/آب 2021 بعد الانسحاب الأميركي وتفكك قوات الأمن الأفغانية، التي تم تشكيلها بدعم غربي على مدى سنوات، وفرار الرئيس أشرف غني المدعوم من الولايات المتحدة.

المصدر : وكالات