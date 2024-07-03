معارك ضارية بالشجاعية والاحتلال يعلن 23 إصابة جديدة بين جنوده

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في مناطق عدة في قطاع غزة، في حين أعلن عن سقوط 30 شهيدا اليوم الأربعاء نتيجة تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع مع دخول العدوان يومه الـ271.

وأكدت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استهداف دبابتي ميركافا في المخيم الغربي بحي تل السلطان غربي رفح، وبثت القسام صورا لتصدّي مقاتليها لقوات إسرائيلية متوغلة في محاور التقدم بالمدينة وتفجير دبابة من المسافة صفر.

وفي شمال القطاع، يشهد حي الشجاعية شرقي مدينة غزة قتالا ضاريا، إذ قالت كتائب القسام إنها أوقعت قوة إسرائيلية من 14 جنديا قتلى وجرحى بعد تحصنهم في منزل بحي الشجاعية بقذيفة TBG، وأضافت أنها استهدفت 3 دبابات وناقلة جند من نوع نمر.

وأكدت القسام أنها أجهزت مع سرايا القدس على جنديين إسرائيليين من المسافة صفر في الحي، وبثت مشاهد لقنص جندي إسرائيلي في المنطقة ذاتها.

وفي الشجاعية أيضا، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي إيقاع قوة إسرائيلية تحصنت في مبنى بالحي بين قتيل وجريح، كما بثت صورا لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية من طراز نمر في الحي.

23 جريحا إسرائيليا

ومن جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إصابة 23 عسكريا في معارك غزة خلال يوم واحد، في حين قال قادة 4 كتائب إسرائيلية في غزة إن جنودهم منهكون بعد 9 أشهر من القتال.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الثلاثاء مقتل ضابط وجندي وإصابة 11 آخرين في هجوم على محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وبذلك ارتفع عدد المصابين من الجنود منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى 4021 جنديا منهم 598 مصابا في حالة خطرة، وبلغ عدد الجنود المصابين منذ بدء الهجوم البري 2038 منهم 389 حالتهم خطرة، وفق بيانات الاحتلال.

ومع تصاعد الجدل داخل إسرائيل على شكل الحرب في المرحلة المقبلة، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الحرب على غزة مستمرة وسوف تتحول إلى حرب استنزاف لقدرات حركة حماس، حسب تعبيره.

وقال قائد إدارة القتال في لواء ناحل إيلان هراري إنه بحسب التقديرات، سيبقى اللواء في فيلادلفيا وفي محور نيتساريم عدة أشهر وربما سنوات حتى تصدر تعليمات أخرى.

وأعلن هراري أنه تم دفن المقاتل رقم 50 في اللواء، وأنه يجب الاعتناء بجنود الاحتياط والمختطفين.

عشرات الشهداء

وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي، قالت مصادر طبية للجزيرة إن 26 شهيدا ارتقوا منذ فجر اليوم الأربعاء إثر تواصل القصف على قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إنه تم انتشال جثامين 7 شهداء في حي تل السلطان غربي مدينة رفح، بينها 5 جثث متفحمة.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط 4 شهداء و17 مصابا في قصف إسرائيلي على تجمعات فلسطينيين حاولوا العودة إلى حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين إثر قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في حين تعرض شمال غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لقصف مدفعي إسرائيلي.

ووصلت جثامين 3 شهداء إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إثر قصف الاحتلال سيارة شرقي مخيم المغازي.

ونشر ناشطون فلسطينيون قبل قليل، عبر إنستغرام، مقطع فيديو قالوا إنه يوثق ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة بحق عدد من المواطنين الذين حاولوا العودة إلى حي الشجاعية بمدينة غزة، في أعقاب تداول شائعات بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منه.

في غضون ذلك، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن الاحتلال أجبر أكثر من ربع مليون من السكان على النزوح من خان يونس بعد تهديدات للجيش الإسرائيلي بعملية جديدة في المنطقة.