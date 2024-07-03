"مشهد جريء".. صدى تفجير مقاومَين لدبابة إسرائيلية برفح يدوي بين المغردين

رِجلاهُ في الرَكضِ رِجلٌ وَاليَدانِ يَدٌ

وَفِعلُهُ ما تُريدُ الكَفُّ وَالقَدَمُ

استحضر رواد العالم الافتراضي البيت السابق للشاعر أبو الطيب المتنبي وهم يصفون تسابق مقاومين في غزة إلى دبابة ميركافا إسرائيلية ليضعا عليها عبوتين ناسفتين ويبتعدا عنها قبل أن يدوي صوت الانفجار ويلمع وميضه مالئا الأفق.

وقد بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لعمليات مختلفة بعضها نوعي، ضد قوات الاحتلال المتوغلة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وكانت أولى العمليات التي بثتها القسام هي عملية تسابق المقاتلين لتفجير دبابة ميركافا من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي، حيث وضعها اثنان على جسم الدبابة، ومن ثم ابتعدا سريعا قبل تفجيرها.

بأس رجال الله .. يناطح عنان السماء ..#طوفان_الأقصی pic.twitter.com/gDRnRJueTP — Abd Najem (@_AbdNajem) July 2, 2024

المشهد أشعل منصات التواصل، ووصفه بعض المدونين بالجريء وأنه يفوق الخيال، وقال آخرون إن ما يجري على أرض غزة من عمليات للمقاومة منذ السابع من أكتوبر (2023) أصبح خارج نطاق التحليل البشري.

اليوم فجرًا مقتلة بحق قوات الاحتلال في محور نتساريم، وظهرًا عملية قنص بتصوير بديع في الشجاعية، وعصرا مشهد أسطوري في رفح لشابين اثنين يهرعان إلى الدبابة كما نهرع لاحتضان ابننا المغترب، وقبل قليل حدث أمني خطير بحق القوات الغازية في الشجاعية، مخطئ وواهم ومتحامل من يشكك في أن… pic.twitter.com/SJkgJuwZrq — Ali Abo Rezeg (@ARezeg) July 2, 2024

وعلق أحدهم على تسابق المقاتلين لتفجير الدبابة الإسرائيلية قائلا "الأطفال الذين كانوا يلاحقون دبابات الاحتلال بداية انتفاضة الأقصى بالحجارة، صاروا اليوم فرسانا ومجاهدين يطاردون دبابات الاحتلال بعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين.

ما أعظمكم يا رجال الإسلام العظيم.!

تعب واعتاد العالم على رؤية الإبادة الجماعية على مدار التسعة الشهور، ولم يفتر قلب المقاوم للإثخان بالعدو، بل يزيد إصرار وتضحية وفداء وقوة .. علاقة طردية يصعب شرحها وفهمها أيضاً..

ولكنهم رجال الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم… pic.twitter.com/Nnko71FmjX — Mohammed hamed (@Mohamd_hamed7) July 2, 2024

ولفت آخرون الانتباه إلى أنه بالرغم من طول مدة الحرب فإن المقاومة بكافة فصائلها لا تزال تخطط وتكمن وتصنع وتتصدى للاحتلال الإسرائيلي بكل قوة وكأن المعركة في أيامها الأولى.

وعلق أحد المغردين على اللقطة فقال إنهم فتية آمنوا بقضيتهم وازدادوا إيمانا فقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله من أجل وطنهم وحال لسانهم يقول ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر.

الأطفال الذين كانوا يلاحقون دبابات الاحتلال بداية انتفاضة الأقصى بالحجارة، صاروا اليوم فرساناً ومجاهدون يطاردون دبابات الاحتلال بعبوات العمل الفدائي وقذائف الياسين. pic.twitter.com/em66tmLgn5 — رضوان الأخرس (@rdooan) July 2, 2024

ومنذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، وظهرت خلال المقاطع بسالة وشجاعة عناصر القسام في التصدي لقوات لاحتلال.