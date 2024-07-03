ليبرمان يدعو إلى استخدام السلاح النووي ضد إيران

دعا عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إلى استخدام السلاح غير التقليدي بمواجهة إيران، في إشارة إلى السلاح النووي.

وأضاف ليبرمان، في مقابلة على القناة الـ12 الإسرائيلية، أن على إسرائيل إنهاء سياسة الغموض بشأن إمكانياتها غير التقليدية، قبل أن يطلب منه المذيع تكرار قوله، فأعاد الحديث "لا يوجد لدينا وقت للسلاح التقليدي".

وكان ليبرمان قال قبل يومين إنه ليست هناك إدارة للحرب في الحكومة الإسرائيلية، موضحا أنه "لا خيار أمام إسرائيل سوى مواجهة إيران مباشرة".

كما شدد رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي على أن إعلان إسرائيل الحرب على حزب الله في لبنان قد ينقل المواجهة من معركة محدودة إلى حرب مفتوحة وواسعة.

وأكد أن بلاده ستدعم حزب الله "بكل السبل" إذا شنت إسرائيل حربا شاملة ضده، مشيرا إلى أن اتساع دائرة الحرب يدفع دولا بينها إيران للمشاركة فيها.

يذكر أن إيران شنت في 13 أبريل/نيسان الماضي هجوما على إسرائيل سمته "الوعد الصادق"، أطلقت من خلاله عشرات الصواريخ والمسيّرات من أراضيها تجاه إسرائيل.

وجاء هذا الاستهداف ردا على قصف إسرائيل قنصلية إيران بدمشق، وقتل عدد من القادة العسكريين في قصف إسرائيلي مطلع شهر أبريل/نيسان الماضي.